Madeirense Pedro Buaró termina no sexto lugar no salto com vara

O madeirense Pedro Buaró terminou hoje no sexto lugar a final do salto com vara dos Campeonatos da Europa de atletismo, na cidade inglesa de Birmingham, com a marca de 5,70 metros.

Em igualdade com o norueguês Sondre Guttormsen, o varista do Benfica, de 25 anos, conseguiu a melhor classificação de sempre de um português na disciplina, superando o oitavo lugar de Edi Maia, em Zurique2014.

Buaró, recordista nacional, passou a fasquia inicial a 5,55 e 5,70, depois de um nulo, sem conseguir transpôr os 5,85, do seu recorde nacional, conseguido já este ano.

O sueco Armand Duplantis, recordista mundial com 6,31 metros, conseguiu o quarto 'cetro' europeu seguido, com 6,15 metros, para o juntar aos dois títulos olímpicos, aos três mundiais ao ar livre e quatro em pista curta, enquanto o grego Emmanouil Karalis, 'vice' em Roma2024 e Tóquio2025, levou a prata, com seis metros, e o francês Baptiste Thiery amealhou o bronze, ficando-se elos 5,85.