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Jovem ferida após ser arrastada por onda na Praia Formosa

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Foto Arquivo, ASPRESS

Uma jovem de 19 anos ficou ferida, esta tarde, depois de ter sido arrastada por uma onda na Praia Formosa, no Funchal.

Na sequência da ocorrência, a jovem sofreu algumas escoriações no corpo, tendo sido assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, mobilizados para o local.

Após receber assistência pré-hospitalar, a jovem foi transportada para o hospital para avaliação médica.

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