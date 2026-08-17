Jovem ferida após ser arrastada por onda na Praia Formosa
Uma jovem de 19 anos ficou ferida, esta tarde, depois de ter sido arrastada por uma onda na Praia Formosa, no Funchal.
Na sequência da ocorrência, a jovem sofreu algumas escoriações no corpo, tendo sido assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, mobilizados para o local.
Após receber assistência pré-hospitalar, a jovem foi transportada para o hospital para avaliação médica.
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