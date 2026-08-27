A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje a síntese dos principais dados meteorológicos do mês de Julho de 2026, em que a temperatura máxima do ar atingiu 33,0 °C na estação dos Prazeres.

No mesmo período, a temperatura média do ar mais elevada foi registada na estação do Porto Moniz (23,9 °C), enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Chão do Areeiro (16,7 °C).

Comparativamente à normal climatológica para o mês de Julho, todas as estações meteorológicas com informação disponível para esta análise registaram temperaturas médias superiores aos respetivos valores de referência. O maior desvio positivo foi observado na estação do Santo da Serra, onde a temperatura média (18,6 °C) ficou 1,8 °C acima da respetiva normal climatológica.

Quanto às temperaturas extremas do ar, a temperatura máxima absoluta foi registada na estação dos Prazeres (33,0 °C), no dia 4, enquanto a temperatura mínima absoluta ocorreu na estação do Pico do Areeiro (CFM), com 5,7 °C, no dia 11.

Precipitação

No mês de Julho, o total de precipitação mais elevado foi registado na estação meteorológica de Santana, com 15,2 mm. Em contraste, as estações do Funchal/Observatório, Funchal/Lido, Lugar de Baixo e Selvagem Grande não registaram qualquer precipitação.

Comparativamente à normal climatológica para o mês de Julho, todas as estações meteorológicas com informação disponível para esta análise registaram totais de precipitação inferiores aos respectivos valores de referência. O maior desvio negativo foi observado na estação do Santo da Serra, onde a precipitação ficou 21,7 mm abaixo da normal climatológica.

Relativamente ao número de dias com precipitação, a estação do Santo da Serra registou o valor mais elevado para o limiar de precipitação igual ou superior a 0,1 mm, com 13 dias, destacando-se igualmente no limiar de 1,0 mm, com 4 dias.

Não se registaram, em nenhuma das estações meteorológicas analisadas, dias com precipitação igual ou superior a 10,0 mm e, consequentemente, também não ocorreram dias com precipitação igual ou superior a 20,0 mm ou 30,0 mm.

Humidade relativa do ar

No mês de Julho, a humidade relativa do ar variou, em termos médios mensais, entre 46%, na estação do Pico do Areeiro, e 90%, na estação do Santo da Serra. O valor mínimo diário (2%) foi registado na estação do Pico do Areeiro, no dia 1, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em 10 estações meteorológicas, em diferentes dias do mês.

Vento

No mês de Julho, entre as estações meteorológicas com informação disponível sobre o vento, a maior intensidade média foi registada na estação da Selvagem Grande, com 22,4 km/h, enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Monte, com 3,3 km/h. A rajada máxima do vento (91 km/h) foi registada na estação de Santa Catarina/Aeroporto, no dia 1.

Insolação

Em Julho, a estação do Porto Santo/Aeroporto registou 306,4 horas de Sol descoberto, seguida de Santa Catarina/Aeroporto, com 265,5 horas, e do Funchal/Observatório, com 219,3 horas.

Água do mar

No mês de Julho, a temperatura média da água do mar, medida no Molhe da Pontinha (Funchal), foi de 22,6 °C. A temperatura média diária variou entre 21,5 °C, registados no dia 3, e 23,5 °C, observados nos dias 18, 26, 27 e 28.