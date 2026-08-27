Fragata Álvares Cabral cruza a linha do Equador

O NRP Álvares Cabral assinalou recentemente um dos momentos mais emblemáticos da tradição naval: a travessia da linha do Equador.

​A passagem do hemisfério norte para o hemisfério sul foi assinalada pelo Comandante do navio e pela praça mais moderna da guarnição, através da pintura a vermelho da buzina, localizada na proa do navio.

Um momento único na vida a bordo, que celebra a coragem, o espírito de missão e a dedicação de quem navega entre hemisférios, mantendo vivas as tradições dos marinheiros de geração em geração.

O NRP Álvares Cabral participa, atualmente, na “Iniciativa Mar Aberto 2026”, que tem como objetivo contribuir para o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos por Portugal junto dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e de outros países do Golfo da Guiné, bem como reforçar o esforço coletivo de segurança cooperativa promovido pela comunidade internacional, em particular pela União Europeia, no âmbito das Presenças Marítimas Coordenadas (PMC) ao longo da costa ocidental africana.​