Central nuclear de Zaporijia perde última linha de abastecimento elétrico

A central nuclear ucraniana de Zaporijia, ocupada pela Rússia, perdeu hoje a última linha de abastecimento elétrico externo e os sistemas dependem agora de geradores de emergência, anunciou a Agência Internacional de Energia Atómica (AEIA).

"Uma tentativa de restabelecer manualmente a ligação não teve sucesso e, devido à atividade militar em curso na zona, os técnicos não conseguem, de momento, determinar a causa do corte", assinalou a agência que integra o sistema da ONU, num comunicado divulgado na rede social X.

Os geradores a gasóleo foram ativados automaticamente para garantir o funcionamento dos sistemas essenciais de segurança da central, que, desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, já perdeu o fornecimento elétrico externo em numerosas ocasiões.

"Cada interrupção do fornecimento de energia externa sublinha a situação extremamente frágil em termos de segurança" na central nuclear, afirmou o diretor-geral da AEIA, Rafael Grossi.

Citado na nota, Grossi reiterou ainda o seu apelo "à máxima contenção e à proteção do fornecimento de energia externo da central".

A AIEA adiantou que a localização dos danos na rede situa-se na margem norte do rio Dnipro.

As tropas de Moscovo assumiram o controlo daquela que era, na altura, a maior central nuclear da Europa, com seis reatores, nas primeiras semanas da invasão da Ucrânia, em março de 2022.

A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de pôr em risco a segurança nuclear da instalação, que, apesar de ter os reatores parados, necessita de energia para garantir o arrefecimento dos seus núcleos.

No início deste mês, a central de Zaporijia sofreu pelo menos duas interrupções temporárias de energia, segundo a agência estatal ucraniana Energoatom.

A operadora estatal informou que a central nuclear, localizada no sudeste da Ucrânia, sofreu hoje uma interrupção temporária de energia, pela segunda vez em poucos dias.

Até à data, e desde o início deste ano, a central registou 15 incidentes deste tipo. Desde o início da ocupação russa da central, este é 27.º incidente deste género, de acordo com a Energoatom.

Apesar do risco nuclear, as zonas próximas da central continuam a ser alvo de ataques, como aconteceu na terça-feira quando pelo menos uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas num ataque ucraniano à cidade de Energodar, perto da central de Zaporijia.