Incêndio em colchão mobiliza bombeiros para residência em Câmara de Lobos
Um incêndio num colchão, no interior de uma residência, mobilizou esta manhã os meios de socorro para o Caminho do Terço, em Câmara de Lobos.
Para o local foram acionadas três viaturas e oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, além da Polícia de Segurança Pública (PSP).
À chegada dos bombeiros, o incêndio já se encontrava extinto, não tendo sido necessário realizar operações de combate às chamas.
Não há registo de feridos na sequência da ocorrência.
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