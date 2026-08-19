Incêndio em colchão mobiliza bombeiros para residência em Câmara de Lobos

Um incêndio num colchão, no interior de uma residência, mobilizou esta manhã os meios de socorro para o Caminho do Terço, em Câmara de Lobos.

Para o local foram acionadas três viaturas e oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, além da Polícia de Segurança Pública (PSP).

À chegada dos bombeiros, o incêndio já se encontrava extinto, não tendo sido necessário realizar operações de combate às chamas.

Não há registo de feridos na sequência da ocorrência.