Cabaz alimentar desce 0,94 euros na última semana para 252,62 euros
O cabaz alimentar composto por 63 bens essenciais monitorizado pela Deco Proteste desceu 0,94 euros na última semana, fixando-se nos 252,62 euros, informou hoje a associação de defesa do consumidor.
Depois de ter subido 1,48 euros na semana anterior (253,55 euros), "o cabaz alimentar monitorizado pela Deco Proteste, organização de defesa do consumidor, custa esta semana 252,62 euros, o que representa um decréscimo de 0,94 cêntimos face à semana anterior", lê-se na informação divulgada.
A cesta alimentar inclui carne, congelados, frutas e legumes, laticínios, mercearia e peixe.
Entre outros, são considerados produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.
Entre 19 e 26 de agosto, as salsichas Frankfurt registaram um aumento de 16% para 1,97 euros, o grão cozido subiu 15% para os 2,14 euros e a pescada fresca registou um acréscimo de 8%, para 11,09 euros por quilograma, os produtos com maiores aumentos de preços.
No início do ano, para comprar o mesmo cabaz composto por 63 produtos, os consumidores gastavam menos 10,79 euros (menos 4,46%).
Segundo a Deco Proteste, há um ano, era possível comprar exatamente os mesmos produtos por menos 11,45 euros (menos 4,75%).
Já no início de 2022, era possível gastar menos 64,92 euros (uma diferença de 34,58%).
Em relação ao ano passado, a maior subida de preço verificou-se em produtos como o bacalhau graúdo (29% custando atualmente 19,71 euros por quilograma), o robalo (24% custando atualmente 10,32 euros por quilograma), e a couve-coração (22% custando atualmente 1,90 euros por quilograma).
Desde 05 de janeiro de 2022, os maiores aumentos percentuais foram os da carne de novilho para cozer (118% para 12,68 euros por quilograma), a couve-coração (91% para 1,90 euros) e o bacalhau graúdo (86% para 19,71 euros).