Mulher transportada para o hospital após apresentar febre e tosse

Uma mulher na casa dos 80 anos foi transportada, esta manhã, para o hospital depois de apresentar febre e tosse no Lar da Bela Vista, no Funchal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, onde prestaram assistência à idosa.

Após a avaliação no local, a mulher foi transportada para o hospital para receber cuidados médicos.