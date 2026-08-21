Mulher transportada para o hospital após apresentar febre e tosse
Uma mulher na casa dos 80 anos foi transportada, esta manhã, para o hospital depois de apresentar febre e tosse no Lar da Bela Vista, no Funchal.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para o local, onde prestaram assistência à idosa.
Após a avaliação no local, a mulher foi transportada para o hospital para receber cuidados médicos.
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