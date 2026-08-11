BCE vai apresentar desenhos das novas notas em concerto em Frankfurt

O Banco Central Europeu (BCE) vai apresentar as dez propostas de novos desenhos para as notas de euro durante um concerto em Frankfurt no dia 20 de agosto.

O BCE informou hoje que na quinta-feira, dia 20 de agosto, vai realizar, em parceria com a orquestra Frankfurt Radio Symphony, o concerto gratuito ao ar livre "Europa Open Air", nas margens do rio Meno.

O evento une música, cultura e comunidade nas margens do Meno, a poucos metros da sede do banco em Frankfurt.

O lema do concerto deste ano é "celebrar a Europa", e a programação inclui a prestigiada orquestra de jazz da emissora pública de Hesse (Frankfurt Radio Big Band) e a Orquestra Sinfónica da Rádio de Frankfurt (Frankfurt Radio Symphony).

Também participarão no concerto o cantor de jazz americano Kurt Elling, vencedor de dois prémios Grammy (em 2010 e 2021), e o acordeonista Richard Galliano.

"O Europa Open Air celebra a riqueza da vida cultural da Europa e as ligações que nos unem", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde.

"Este ano, haverá também uma oportunidade para que os visitantes interajam connosco e partilhem as suas opiniões sobre o design das futuras notas de euro", acrescentou Lagarde.

Lagarde apresentou os desenhos em 23 de julho, após a reunião do Conselho do BCE.

Os cidadãos europeus decidirão, através de um inquérito realizado até 21 de setembro, o design da próxima série de notas de euro.

O BCE prevê tomar a decisão definitiva sobre o novo design das notas no final do ano.

O desenvolvimento e a produção das notas vão começar nessa altura, mas deverão passar vários anos até que as novas notas cheguem aos bolsos das pessoas.

As propostas inspiram-se em dois temas: "Cultura europeia", que se centra no património cultural comum da Europa e em europeus famosos, e "Rios e aves", que celebra a resistência e a diversidade dos ecossistemas naturais da Europa.

O tema das atuais notas de euro é "épocas e estilos" e os principais motivos das notas são janelas, portas e pontes inspiradas em estilos arquitetónicos de diferentes períodos da história europeia.