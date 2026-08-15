Quatro mulheres detidas após assalto a loja em Guimarães na sexta-feira

Quatro mulheres foram detidas pela PSP na sequência de um assalto a uma loja em Guimarães, que envolveu também uma agressão a uma funcionária, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado enviado à Lusa, o Comando Distrital de Braga da PSP refere que na sexta-feira "a PSP foi acionada para um estabelecimento comercial, na cidade de Guimarães, na sequência de um furto praticado por quatro cidadãs".

"À chegada ao local, os polícias foram informados de que três das suspeitas já tinham abandonado o estabelecimento, tendo agredido uma das funcionárias", refere a PSP.

Ainda segundo a PSP, os agentes "encetaram diligências com vista à localização das suspeitas, tendo conseguido intercetá-las pouco depois", tendo ainda sido "recuperado e apreendido o material furtado".

As detidas foram notificadas para comparecerem no Tribunal Judicial de Guimarães, acrescenta a polícia.