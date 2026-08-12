Marcelo Rebelo de Sousa transportado para Hospital de Faro após indisposição

O ex-Presidente da República Marcelo Rebelo Sousa foi transportado hoje para o Hospital de Faro por precaução, após uma indisposição, mas encontra-se bem, indicaram à Lusa várias fontes, entre as quais uma hospitalar.

De acordo com as mesmas fontes, o ex-chefe de Estado entrou no Hospital de Faro, para onde foi transportado por precaução cerca das 15:45.

A notícia foi adiantada pelo Jornal de Notícias que, sem identificar fontes, escreve que Marcelo Rebelo de Sousa apresentou sinais de indisposição e desmaiou quando se encontrava num restaurante na localidade algarvia de Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António.

O jornal acompanha a notícia de um vídeo em que se vê Marcelo Rebelo de Sousa a ser transportado para uma viatura do INEM. O JN escreve ainda que o ex-Presidente da República já estava consciente à chegada da ambulância à unidade hospitalar.

Marcelo Rebelo de Sousa terminou o seu segundo e último mandato presidencial consecutivo a 09 de março. Foi Presidente da República entre 2016 e 2026.

Em dezembro do ano passado, ainda como chefe de Estado, Marcelo esteve três dias internado no Hospital de São João, no Porto, na sequência de uma paragem de digestão, tendo sido operado a uma hérnia.