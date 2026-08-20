Queda num poço provoca vítima mortal em Arganil

Uma pessoa foi retirada hoje à tarde sem vida de um poço no concelho de Arganil, no interior do distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, a vítima caiu ao poço cerca das 17:30, na localidade de Sarzedo.

Cerca das 19:30, contactada pela Lusa, fonte do Comando da GNR de Coimbra não conseguiu adiantar se a vítima era um homem ou mulher.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Arganil, uma ambulância de suporte imediato de vida de Arganil, a GNR e psicólogos do INEM.