Sismo de magnitude 7,2 sacode região andina de Ayacucho, no sul do Peru

Um sismo de magnitude 7,2 abalou hoje a região andina de Ayacucho, no sul do Peru, segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP), não havendo até agora registo de feridos ou danos materiais.

O IGP indicou que o movimento telúrico se registou às 13:00 locais (19:00 de Lisboa), a uma profundidade de 108 quilómetros, e que o epicentro se localizou 35 quilómetros a norte da cidade de Coracora, situada a cerca de 650 quilómetros a sul da capital peruana, Lima, onde também foi sentido o abalo, embora de forma leve.

Em Coracora, o tremor atingiu uma intensidade de III-IV na escala de Mercalli modificada, informação confirmada pelo Centro de Operações de Emergência Regional (COEN) que, no entanto, não forneceu mais pormenores sobre possíveis danos, apesar de a imprensa local ter noticiado desprendimentos de rochas e alguns danos em habitações em Ayacucho.

O Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS) estimou a magnitude do sismo em 6,7, com epicentro a cerca de 66 quilómetros de profundidade.

O diretor do Instituto Geofísico do Peru (IGP), Hernando Tavera, afirmou que "por enquanto, não aconteceu nada de crítico", mas que continuam a avaliar a situação.

O Peru está localizado numa área conhecida como Anel de Fogo do Pacífico, onde ocorre 80% da atividade sísmica mundial.

Em julho último, a região de Junín, perto de Lima, sofreu uma série de abalos com uma magnitude máxima de 5,4, que causaram a morte de cinco pessoas e deixaram centenas desalojadas, destruindo dezenas de casas.

O último sismo devastador no país ocorreu em 2007, na região meridional de Ica, onde um sismo de magnitude 7,9 fez cerca de 500 mortos e causou milhões de dólares em prejuízos materiais.