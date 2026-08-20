Kazuyoshi Miura bisa aos 59 anos e entra para a história do futebol japonês

O japonês Kazuyoshi Miura, de 59 anos, marcou dois penáltis, tornando-se o jogador de futebol mais velho a marcar um golo na história da mais antiga competição de taças do Japão.

Na quarta-feira, Miura foi a estrela da vitória por 7-0 do Fukushima United, da terceira divisão japonesa, sobre a equipa amadora do Oyama Soccer Club, a contar para a primeira eliminatória da Taça do Imperador.

Apelidado de 'Rei Kazu' no seu país, o dianteiro já tinha marcado um golo durante as fases de qualificação da 106.ª edição da competição, no final de julho.

Esta é a primeira vez que Miura marca mais do que um golo num jogo desde novembro de 2005, quando jogava pelo clube australiano Sydney FC.

O avançado está atualmente no 17.º clube da careira e na 42.ª temporada como profissional, mas a primeira na terceira divisão japonesa.

Miura explicou que pratica penáltis quase todos os dias após os treinos da equipa. "Nunca se sabe quando chegará a nossa vez", disse aos jornalistas, após o jogo.

"É por isso que os pratico o tempo todo. Estou feliz por ter valido a pena", acrescentou.

Os dois golos bateram o recorde de jogador mais velho a marcar na história da Taça do Imperador, anteriormente detido pelo antigo jogador da seleção japonesa Shinji Ono, então com 41 anos.

Miura converteu o primeiro penálti aos 12 minutos e ampliou a vantagem aos 55.

"Havia um ambiente especial e tranquilo, sem vaias da claque adversária", disse o veterano. "Sentia todos os olhares sobre mim. Estou feliz por ter conseguido colocar a bola no fundo da baliza nestas circunstâncias", acrescentou.

Miura voltou esta época a ser cedido pelo Yokohama, recém-despromovido ao segundo escalão e ao qual está vinculado desde 2005, após ter disputado sete jogos em 2025 pelo Atletico Suzuka, que desceu aos campeonatos regionais através dos play-offs.

o dianteiro regressou ao Japão em 2024, após uma passagem de quase um ano e meio pela Oliveirense, da II Liga portuguesa, resumida a 65 minutos de utilização em oito partidas.

Miura soma 89 internacionalizações e 55 golos pela seleção principal do Japão, da qual é o segundo melhor marcador de sempre, tendo conquistado uma Taça Asiática, em 1992, ano em que foi eleito como o melhor jogador do continente.

A nível de clubes, estreou-se como sénior ao serviço do Santos, em 1986, seguindo-se passagens por outros clubes brasileiros e por Itália, Croácia e Austrália, intercaladas com diversas experiências no seu país.