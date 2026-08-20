Quase 80% dos acidentes com motociclos com vítimas acontecem dentro das localidades

A maioria dos acidentes com motociclos e ciclomotores com vítimas registados pela GNR no 1.º semestre de 2026 ocorreu dentro das localidades. Dos 2.871 acidentes com vítimas contabilizados, 2.263 aconteceram em ambiente urbanizado, o equivalente a 78,8% do total.

No conjunto dos 3.673 acidentes envolvendo veículos de duas rodas registados pela GNR entre Janeiro e Junho, houve 3.044 vítimas. Entre os acidentes com vítimas, foram contabilizados 2.650 feridos ligeiros, 342 feridos graves e 52 mortos.

Os acidentes fatais atingiram sobretudo os distritos de Santarém, com oito vítimas mortais, Faro e Aveiro, ambos com sete, Setúbal, com seis, e Porto, com cinco.

A distribuição territorial dos acidentes mostra também uma maior concentração nos distritos com maior circulação rodoviária. O Porto lidera, com 632 ocorrências, seguido de Braga, com 421, Lisboa, com 397, Faro, com 388, Aveiro, com 365, e Setúbal, com 340.

Apesar do maior volume de circulação nas vias interurbanas, é dentro das localidades que se concentra a maioria dos acidentes com vítimas. Nesses 2.263 acidentes morreram 31 pessoas, 221 ficaram gravemente feridas e 2.139 sofreram ferimentos ligeiros. Fora das localidades ocorreram 608 acidentes com vítimas, dos quais resultaram 21 mortos, 121 feridos graves e 511 feridos ligeiros.

A cilindrada é outro dos factores destacados pela GNR. Os motociclos com mais de 125 cc estiveram envolvidos em 1.552 acidentes, dos quais 1.221 tiveram vítimas, representando 42,5% do total de acidentes com vítimas. Os veículos até 125 cc estiveram envolvidos em 1.484 acidentes, com 1.107 ocorrências com vítimas, enquanto os ciclomotores registaram 637 acidentes, 543 dos quais com vítimas.

Os condutores até aos 29 anos continuam a representar o grupo etário com maior número de vítimas, segundo a análise da GNR, que considera este dado relevante para a necessidade de consolidar comportamentos de condução defensiva desde os primeiros anos de utilização destes veículos.

Perante estes números, e com o aumento da presença de motociclos nas estradas durante o Verão, a GNR reforça o apelo à partilha responsável da via pública entre todos os utilizadores.

Aos condutores de veículos ligeiros, a força de segurança recomenda atenção redobrada aos ângulos mortos, sinalização antecipada das mudanças de direcção e manutenção de uma distância de segurança adequada em relação aos motociclos.

Aos motociclistas e condutores de ciclomotores, recomenda uma condução defensiva, antecipando possíveis comportamentos dos restantes utentes da estrada, bem como a utilização permanente de equipamento de protecção adequado. O capacete, vestuário e calçado apropriados devem ser utilizados mesmo em períodos de temperaturas elevadas.

A GNR alerta ainda para a necessidade de os motociclistas terem especial atenção aos ângulos mortos dos veículos ligeiros, sobretudo em zonas urbanas, onde a frequência de cruzamentos, mudanças de direcção e outras manobras reduz a margem de reacção.