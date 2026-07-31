Médio Yellu Santiago chega ao Marítimo por empréstimo do Hellas Verona

O Marítimo acaba de informar que chegou a acordo com o Hellas Verona para a cedência temporária de Yellu Santiago até ao final da temporada 2026/27. O jogador espanhol, de 22 anos, é o mais recente reforço do emblema verde-rubro para a temporada 2026/27.

"Yellu Santiago estreou-se no futebol profissional ao serviço do Valencia CF, antes de representar o Getafe CF na LaLiga. Internacional pelas seleções jovens de Espanha, o médio prosseguiu a sua carreira no Hellas Verona, de Itália, chegando ao CS Marítimo depois de uma passagem pelo FC Arouca na temporada 2025/26", reforçam os verde-rubros.

"O novo médio verde-rubro caracteriza-se pela qualidade na construção de jogo, capacidade física e versatilidade no meio-campo, reforçando as opções de Mitchell van der Gaag para a nova temporada", conclui a mesma informação.