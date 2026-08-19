Pelo menos cinco mortos e sete desaparecidos num naufrágio em Moçambique

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras sete estão desaparecidas após o naufrágio no domingo de uma embarcação artesanal com 14 ocupantes no distrito de Pebane, província da Zambézia, centro de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte oficial.

"Temos cinco óbitos e dois sobreviventes. Estamos a fazer esse trabalho no sentido de localizar as restantes pessoas que estão desaparecidas", disse Cândido Nhaquila, delegado do Instituto de Transporte Marítimo (Itransmar) na Zambézia.

De acordo com as autoridades locais, o acidente associado às condições meteorológicas e à sobrelotação do transporte marítimo ocorreu no domingo, quando uma embarcação artesanal com 14 ocupantes naufragou durante a travessia para a ilha de Chocho, junto ao povoado de Cuassiane, no distrito de Pebane. Nove dos passageiros pertenciam à mesma família.

Segundo Nhaquile, as equipas de busca e salvamento continuam mobilizadas para localizar as sete vítimas desaparecidas, podendo o balanço ser atualizado à medida que decorrem as operações.

Os naufrágios são recorrentes em Moçambique, frequentemente associados à sobrelotação das embarcações, condições meteorológicas adversas e incumprimento de normas de segurança na navegação.

Em 04 de janeiro, cinco pessoas, incluindo três crianças, morreram num naufrágio na praia de Bilene, província de Gaza, no sul do país, envolvendo uma embarcação que transportava 16 pessoas, apesar de ter capacidade para 13.

Antes, em 15 de dezembro de 2025, pelo menos cinco pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação que fazia a ligação entre o distrito de Muanza e a Praia Nova, na cidade da Beira, província de Sofala, centro de Moçambique, levando as autoridades a anunciarem investigações para apurar as causas do acidente.