PSD destaca apoio às famílias durante as férias escolares

Os deputados do PSD na Assembleia Legislativa da Madeira visitaram, esta quarta-feira, o projecto 'Férias Divertidas', da Associação Garouta do Calhau, destacando a importância dos ATL no apoio às famílias durante o período de férias escolares.

Cláudia Perestrelo referiu que o projecto em causa constitui “um bom exemplo daquilo que é possível fazer quando diferentes entidades juntam esforços em torno das necessidades das famílias e das crianças”, nomeadamente a Secretaria Regional de Educação, através da cedência do espaço, as juntas de freguesia, que apoiam a participação de crianças nas actividades, e outras entidades.

“Durante as férias escolares, muitas famílias precisam de respostas que lhes permitam conciliar a sua vida profissional com o acompanhamento dos filhos. Os ATL cumprem precisamente essa função, garantindo às crianças um espaço seguro, acompanhado e com atividades, ao mesmo tempo que dão tranquilidade aos pais”, afirmou.

O projeto 'Férias Divertidas' envolve cerca de 150 crianças e mais de 20 colaboradores, contando também com jovens monitores através de uma parceria com a Direcção Regional de Juventude.