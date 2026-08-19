8 em cada 10 portugueses prevê gastar até 200 euros de material escolar em compras online

O regresso às aulas deverá levar a maioria das famílias portuguesas a controlar o orçamento, mas sem reduzir a despesa face ao ano passado. Segundo a II edição do estudo "O Consumo Online em Portugal 2026", da Webloyalty, 85% dos portugueses prevê gastar o mesmo ou mais do que em 2025 na compra de produtos escolares através da Internet.

O estudo indica que 81% dos inquiridos deverá gastar até 200 euros nas compras online para o regresso às aulas, enquanto 19% prevê ultrapassar esse valor.

O material de papelaria é a categoria mais procurada, sendo referido por 63% dos consumidores. Seguem-se a roupa, com 48%, os livros, com 47%, as mochilas e estojos, com 41%, e o calçado, com 39%. A tecnologia representa também uma parcela relevante das compras, com 33% dos inquiridos a indicar que pretende adquirir dispositivos ou equipamentos online.

Os dados surgem num contexto de pressão sobre o orçamento das famílias. O Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação homóloga de 3% em julho, enquanto as previsões citadas no estudo apontam para um crescimento de apenas 0,8% do rendimento disponível das famílias para consumo em 2026, depois de uma subida de 3,1% no ano anterior.

Promoções pesam nas decisões

A procura por preços mais baixos assume um papel central nas compras para o novo ano lectivo. As promoções e descontos são a principal forma de poupança indicada pelos consumidores, com 72% das respostas, seguindo-se os cupões e códigos de desconto, com 57%, e o cashback, com 46,3%.

No total, 67% dos inquiridos afirma que os programas de desconto e cashback influenciam muito ou bastante as suas decisões de compra.

O estudo revela ainda que 87% dos portugueses já conhece o conceito de cashback e que 88% demonstra interesse em plataformas que ofereçam reembolsos nas compras efectuadas em marcas que já utilizam.

Para Eduardo Esparza, VP General Manager da Webloyalty Iberia & LATAM, o consumidor está a adoptar uma postura mais ponderada, recorrendo ao comércio electrónico para comparar preços e procurar oportunidades de poupança.

O regresso às aulas representa também, para os comerciantes, o início do chamado "Golden Quarter", período que concentra uma parte significativa do consumo anual e que inclui campanhas como a Black Friday, a Cyber Monday e a época de Natal.

Para as empresas de comércio electrónico, a campanha escolar assume assim importância não apenas pelas vendas associadas ao início do ano lectivo, mas também como ponto de partida para um período de maior procura no último trimestre do ano.