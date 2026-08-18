Concertos L arrancam esta noite com actuação de Kaito Winse

A 17.ª edição dos Concertos L, o festival de música independente mais antigo da Região Autónoma da Madeira, arranca esta noite, na Estalagem da Ponta do Sol, com um concerto de Kaito Winse.

Organizado pela Estalagem da Ponta do Sol, em parceria com a Associação Retoiça e com direcção artística de Nuno Barcelos, o festival prolonga-se até 21 de Outubro, apresentando um total de oito concertos distribuídos por quartas-feiras e sábados, sempre com início às 22 horas.

O concerto de abertura será protagonizado por Kaito Winse, artista oriundo do Burkina Faso e descendente de uma família de griots. Criado na aldeia de Lankoué, na região de Sourou, o músico transporta para o palco as tradições da sua terra através de uma actuação que combina música, dança e narração.

Descrito pela organização como um intérprete de grande energia e forte capacidade de envolvimento com o público, Kaito Winse apresenta um repertório assente em sonoridades tradicionais da África Ocidental. Além da voz, domina instrumentos como a cabaça (calabash), o arco de boca, a kora e o tama, conhecido como tambor falante.

Nomeado para os Belgian Worldwide Music Network Awards na categoria de Melhor Performance ao Vivo, o artista lançou, em Fevereiro de 2025, o seu segundo álbum, Reele Bumbu.

A edição deste ano dos Concertos L decorre ao longo de nove semanas, reafirmando a aposta da organização na divulgação de propostas musicais de diferentes geografias e estilos.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 - Iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD Madeira

Escola Horácio Bento de Gouveia

09h30 - Iniciativa do JPP, com Milton Teixeira

Cristo Rei, Garajau

10h30- Funchal Folk

Arruada

Do Largo Colégio até ao Teatro Municipal

21h00 - Actuação de grupos

Igreja do Imaculado

10h30 - Iniciativa do PS, com Célia Pessegueiro

Na rua da Levada do Cavalo, próximo do empreendimento habitacional construído com verbas do PRR

11h45 - Apresentação da nova equipa de coordenação do ADN

Hotel Castanheiro

12h00 - Eduardo Jesus apresenta a Festa do Vinho da Madeira 2026

Blandy’s Wine Lodge - Avenida Arriaga, n.º 28

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 19 de Agosto, Dia Mundial da Fotografia, Dia Mundial da Ajuda Humanitária e Dia do Orangotango:

1548 - Data provável da morte do escritor português Frei Heitor Pinto.

1946 - Nasce o norte-americano William Jefferson Clinton, Bill Clinton, Presidente dos Estados Unidos entre 1993 a 2001.

1948 - Campanha do general Norton de Matos à Presidência da República Portuguesa, como candidato da Oposição Democrática. A polícia cerca a sua casa e prende os participantes numa reunião.

1954 - Os dirigentes do Movimento Nacional Democrático Ruy Luís Gomes, Virgínia de Moura, José Morgado, Albertino Macedo e Lobão Vital são presos pela PIDE.

1960 - Guerra-fria. Um tribunal de Moscovo, Rússia, condena o piloto norte-americano Francis Gary Powers a 10 anos de prisão por espionagem.

1965 - O tribunal de Frankfurt, Alemanha, condena a prisão perpétua seis antigos oficiais nazis do campo de concentração de Auschwitz.

2012 - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, pede ao Presidente norte-americano, Barack Obama, para terminar a "caça às bruxas" contra o seu "site" na Internet, numa declaração que faz da varanda da embaixada do Equador em Londres, Inglaterra, onde se encontra refugiado.

2017 -- Um jovem de 19 anos da cidade siberiana de Surgut caminha pelas ruas com uma faca e fere sete pessoas, antes de ser abatido pela polícia. O ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico, ocorre no dia seguinte a outros similares na Finlândia e na Alemanha, onde várias pessoas foram esfaqueadas.

2018 - O sérvio Novak Djokovic torna-se no primeiro tenista a conquistar os nove torneios da categoria Masters 1000, ao vencer o suíço Roger Federer na final de Cincinnati, Estados Unidos.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga as alterações ao Código do Trabalho, "tendo em consideração a amplitude do acordo tripartido de Concertação Social" assinado em maio do ano passado por seis dos sete parceiros sociais, uma vez que a CGTP rejeitou o acordo.

2019 - Morre, aos 75 anos, Emanuel Rodrigues, advogado, militante do PSD, primeiro presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.

Pensamento do dia