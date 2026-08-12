Dia já se 'fez' noite por momentos no Pico do Areeiro

Por momentos, o dia 'fez-se' noite no Pico do Areeiro. As várias dezenas de pessoas que se encontram no Observatório e Parque de Astronomia do Funchal (no Pico do Areeiro), já puderam apreciar o espectáculo natural da Lua a tapar parcialmente o Sol, num verdadeiro eclipse.

Veja as imagens captadas pela lente do repórter fotográfico da ASPRESS, Rui Silva, que acompanha o fenómeno naquela ponto alto das serras da Madeira, para onde se dirigiram muitos residentes e turistas, nesta tarde de quarta-feira.