Jorge Jesus já leu o comunicado de CR7 e... foi trabalhar

O seleccionador nacional Jorge Jesus não quis alimentar mais um capítulo da polémica em torno de Cristiano Ronaldo, mas deixou uma certeza: já leu o comunicado em que o capitão da Equipa das Quinas explica as razões que o levaram a abandonar o estágio.

Confrontado novamente com o assunto na manhã desta quarta-feira, à saída de casa, o seleccionador nacional foi breve, mas claro. Perante os jornalistas que aguardavam por uma declaração, Jorge Jesus confirmou que tomou conhecimento da posição assumida pelo avançado madeirense

«Li o comunicado, e agora, como faço todos os dias, vou para a Federação trabalhar, pensar na equipa e na selecção», afirmou.

Uma resposta curta que parece traduzir a intenção do técnico de virar a página e concentrar atenções no trabalho da equipa nacional, num momento em que a saída de Cristiano Ronaldo do estágio continua a dominar as atenções em torno da selecção.

Depois das explicações públicas do capitão, Jorge Jesus opta, para já, por não alimentar a discussão e remete o foco para dentro da Federação e para a preparação dos próximos compromissos de Portugal.