Lombo do Urzal acolhe lançamento do conto vencedor do Prémio Horácio Bento de Gouveia

A Câmara Municipal de São Vicente promove, a 26 de Agosto, às 16 horas, no Miradouro das Serras, antes do Lombo do Urzal, na freguesia da Boaventura, o lançamento do conto vencedor da edição de 2025 do Prémio Literário Horácio Bento de Gouveia.

Intitulado 'O Último Caderno de Horácio', o conto foi apresentado a concurso sob o pseudónimo Amora e é da autoria de Sandra de Gouveia Mendonça, residente em São Jorge.

Na narrativa distinguida, Sandra de Gouveia Mendonça escolhe precisamente o Lombo do Urzal como cenário da sua prosa, fazendo de Horácio Barbuzano o protagonista da história. Esta ligação entre a obra e o território confere particular significado à escolha do local para a apresentação pública do conto, aproximando o leitor da paisagem que serve de inspiração e enquadramento à narrativa. Câmara Municipal de São Vicente

Instituído pelo Município de São Vicente, o Prémio Literário Horácio Bento de Gouveia procura preservar e valorizar o legado daquele que é um dos nomes maiores da literatura madeirense, natural do concelho de São Vicente, enquanto promove a criação literária e incentiva o aparecimento e reconhecimento de novos trabalhos.

O lançamento de 'O Último Caderno de Horácio' integra a programação das Festas do Concelho de São Vicente 2026.