Actriz Hayden Panettiere morre aos 36 anos

A atriz, modelo e cantora norte-americana Hayden Panettiere, conhecida pelos seus papéis nas séries "Heróis" e "Nashville", morreu aos 36 anos, confirmou à emissora ABC News o seu representante.

"Com profunda tristeza, partilhamos a trágica notícia do falecimento da nossa querida Hayden. Era uma pessoa incrível, uma força da natureza que trouxe um amor e uma alegria imensuráveis a todos os que a conheceram, e aos milhões que a viram no ecrã", declarou o seu pai, Skip Panettiere, num comunicado.

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O pai da atriz, que não revelou as causas da morte, pediu ainda privacidade "enquanto a nossa família dispõe de tempo para assimilar esta perda inimaginável".

Panettiere, que começou a sua carreira como estrela infantil e desenvolveu um longo percurso na televisão e no cinema, é recordada pelo seu papel como Claire Bennet na bem-sucedida série "Heróis", e como Juliette Barnes no drama musical "Nashville", pelo qual recebeu duas nomeações para os Globos de Ouro. Uma série que protagonizou ao longo de 128 episódios entre 2012 e 2018.

Também protagonizou papéis nos filmes "Remember the Titans" ("Duelo de Titãs"), "Raising Helen" ("A Educação de Helen"), "Ice Princess" ("A Princesa do Gelo") e "Gritos 4".

Criada em Palisades, Nova Iorque, a mãe era atriz de telenovelas e o seu pai capitão do corpo de bombeiros. Em criança, apareceu em séries de televisão populares como "Ally McBeal" e "Malcolm in the Middle".

Nas suas memórias intituladas "This Is Me: A Reckoning", publicadas em maio, Panettiere falou abertamente sobre as dificuldades pessoais por que passou desde a infância até à idade adulta.

A obra oferece "uma visão íntima e invulgar da sua vida privada, abordando abertamente a depressão pós-parto, a adição e a recuperação, o trauma, o abuso doméstico e a perda", segundo a sinopse do livro.

A artista tinha uma filha, Kaya Klitschko, nascida em 2014, fruto da relação com o seu ex-companheiro, o campeão de pesos-pesados de boxe Wladimir Klitschko.

Numa entrevista ao programa "Good Morning America" em 2022, Panettiere falou abertamente sobre a sua luta contra o alcoolismo e a depressão pós-parto.

O seu irmão, Jansen Panettiere, morreu subitamente com 28 anos em fevereiro de 2023 devido a cardiomegalia (hipertrofia cardíaca) e complicações na válvula aórtica, segundo informou a família num comunicado na altura.