Albuquerque confiante na manutenção do crescimento económico da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, mostrou-se hoje confiante na manutenção do crescimento económico da região e garantiu que nenhuma obra do Plano de Recuperação e Resiliência ficará por concretizar no arquipélago. "Estamos a ter um bom Verão. Os últimos dados estatísticos apontam para a manutenção do crescimento económico e a manutenção do investimento", disse, reforçando: "Estamos a culminar agora 62 meses [consecutivos] com crescimento económico".

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem da participação na missa em honra de Nossa Senhora do Monte, a padroeira da Madeira, na igreja matriz da paróquia do Monte. "É a nossa padroeira e é uma festa que está no coração dos madeirenses", observou, para logo acrescentar: "Eu faço votos para que tudo continue como está, com crescimento económico e desemprego em mínimos históricos [3,5% no segundo trimestre de 2026] e a confiança instalada."

Foto Rui Silva/Aspress

Em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Miguel Albuquerque destacou as obras em curso para criar 600 novos lugares em lares geridos por instituições particulares de solidariedade social e a construção de 325 fogos habitacionais. O governante estima a conclusão destes projetos entre Setembro e Outubro e, por outro lado, assegurou que nenhuma obra financiada pelo PRR ficará por concretizar no arquipélago. "Não, não vai ficar por cumprir", reforçou.

O presidente do executivo madeirense endereçou também uma mensagem de apoio à comunidade na Venezuela, realçando que recebe informação semanal sobre a situação decorrente dos sismos registados no país em 24 de Junho. "Continuamos em articulação com os nossos conselheiros [das comunidades] em todos os estados e tenho uma informação semanal da situação na Venezuela", disse Miguel Albuquerque e acrescentou: "Penso que as coisas vão-se recompor e que a Venezuela vai voltar a ser um país próspero e democrático".

Tal como aconteceu em anos anteriores, Albuquerque interrompeu as suas férias na ilha do Porto Santo para participar na missa e procissão de Nossa Senhora do Monte.