DTIM participa em publicação científica internacional sobre cibersegurança nas escolas

A DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira participou na elaboração de um capítulo científico integrado na obra internacional 'Digital Knowledge in Modern Education Management', publicada pela editora académica IGI Global.

O capítulo, intitulado 'Cybersecurity in the School Context: Integrative Review', contou com os contributos de José Miguel Sousa, director-geral da DTIM, e de Rudney Castro, especialista em cibersegurança da associação. O trabalho foi desenvolvido em colaboração com Andréia de Bem Machado, da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, e com Maria José Sousa, do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

Segundo a DTIM, esta participação resulta da cooperação académica estabelecida com Andréia de Bem Machado, que integrou, em 2025, um painel de especialistas convidados na Série Internacional de Webinares sobre Cibersegurança promovida pela associação.

A DTIM considera que a presença nesta publicação internacional representa "um importante reconhecimento" do trabalho desenvolvido na área da cibersegurança, nomeadamente através da formação especializada, da sensibilização da comunidade e da promoção de competências digitais.

Para além de reforçar a visibilidade da DTIM em redes internacionais de conhecimento e investigação, esta participação contribui para "afirmar a Madeira como um espaço de produção e partilha de conhecimento em áreas estratégicas para o futuro da transformação digital".

Simultaneamente, evidencia a capacidade da associação para estabelecer pontes entre a formação, a investigação científica e a transferência de conhecimento para a sociedade".

A associação sublinha ainda que esta colaboração contribui para reforçar a visibilidade da Madeira em redes internacionais de investigação e conhecimento ligadas à transformação digital e à segurança tecnológica.