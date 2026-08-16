Bulgária detém 18 supostos membros de uma rede neonazi internacional

A polícia búlgara deteve 18 pessoas, na sua maioria jovens, na cidade de Plovdiv, a segunda maior da Bulgária, sob a acusação de pertencerem à rede neonazi internacional Blood&Honour (Sangue e Honra), informaram hoje as autoridades locais.

Aos detidos será imputada a promoção de uma ideologia de discriminação, violência ou ódio por motivos de raça, nacionalidade ou origem étnica, crime tipificado no Código Penal búlgaro, explicou o delegado do Ministério do Interior em Plovdiv, Vasil Kostadinov.

"Essa é a ideologia deles. Pertencem à organização internacional Blood&Honour", referiu Kostadinov numa conferência de imprensa, explicando que no clube privado onde os agora detidos se reuniam foi encontrada abundante literatura e simbolismo nazi, como bandeiras ou objetos com suásticas.

O comissário de polícia acrescentou que também está a ser investigada uma possível ligação dos detidos, entre os quais há três mulheres, ao homicídio brutal cometido na semana passada, que chocou a sociedade búlgara e pelo qual já foram detidos vários menores.

Nesse caso, um grupo de adolescentes criou nas redes sociais uma armadilha para atrair um homem de 37 anos para um suposto encontro com uma rapariga de 15 anos. Chegado ao local, os jovens sujeitaram o homem a torturas, causando-lhe a morte.

Cinco menores, que se consideravam "caçadores de pedófilos" e cujos pertences incluíam também material de ideologia neonazi, estão em prisão preventiva, enquanto outros, que filmaram a cena com os telemóveis para difundir as imagens nas redes sociais, foram libertados.

Kostadinov confirmou que um dos adolescentes que participava na filmagem está entre os detidos agora, junto com o irmão e o pai, mas não forneceu mais detalhes sobre possíveis ligações com o caso.

A organização Blood&Honour foi fundada no Reino Unido em 1987 pelo ativista neonazi Ian Stuart Donaldson e tem afiliados em vários países europeus, mas é ilegal na Alemanha e foi dissolvida por ordem judicial em Espanha em 2011.