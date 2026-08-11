Confronto familiar com armas brancas faz três feridos no Funchal

Uma discussão entre familiares terminou com três pessoas feridas, duas delas por arma branca, durante a madrugada desta terça-feira, no Bairro da Quinta Josefina, na freguesia de Santo António, no Funchal.

O alerta foi dado cerca das 0h45, levando à mobilização de equipas da Cruz Vermelha Portuguesa e dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Entre as vítimas encontra-se uma jovem de 27 anos, grávida, que terá sido atingida, aparentemente pelo tio e sofreu um corte numa perna. Uma mulher de 55 anos também ficou ferida, alegadamente na sequência de uma agressão praticada pela filha, apresentando um edema de grandes dimensões num dos olhos.

Do confronto resultou ainda um terceiro ferido, um homem com cerca de 40 anos, que apresentava um corte numa mão.

As duas mulheres receberam assistência no local e foram posteriormente transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. O homem também foi observado pelas equipas de socorro, mas terá recusado transporte para a unidade hospitalar.

As circunstâncias que estiveram na origem das agressões deverão agora ser apuradas pelas autoridades.