Nove distritos do continente sob aviso laranja até terça-feira devido ao calor

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra estão hoje e terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente, segundo o IPMA.

Estes nove distritos mais a norte de Portugal continental vão estar sob aviso laranja até às 18:00 de terça-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também os distritos de Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja sob aviso amarelo por causa do calor até às 18:00 de terça-feira.

Os distritos de Évora, Faro, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão igualmente sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje devido à previsão de aguaceiros localmente fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu em geral pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade, em especial no interior, com ocorrência de aguaceiros e trovoada.

Está também prevista pequena subida da temperatura no Norte e Centro e pequena subida da mínima no Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 18 graus Celsius (Braga e Bragança) e os 27 (em Portalegre) e as máximas entre os 27 (Aveiro) e os 42 (em Santarém).