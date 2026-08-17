ACAPORAMA aposta na formação para uma gestão mais profissional do Alojamento Local

A Academia de Formação da ACAPORAMA promove, nos meses de Setembro e Outubro, um workshop dedicado à gestão do Alojamento Local, dirigido a quem já desenvolve esta actividade ou a quem pretende iniciar um novo projecto nesta área.

Com uma duração total de 24 horas, a formação pretende proporcionar aos participantes conhecimentos essenciais para uma gestão mais informada, organizada e profissional do Alojamento Local, abordando as principais obrigações legais, fiscais e financeiras associadas à actividade.

Ao longo de nove módulos, serão abordados temas como a introdução ao Alojamento Local, o enquadramento legal, as obrigações de funcionamento, a abertura de actividade, os impostos aplicáveis, a facturação, outras obrigações fiscais e a gestão financeira. A formação inclui ainda um módulo dedicado à hospitalidade e à empatia no atendimento, destacando a importância da qualidade do serviço e da relação com os hóspedes.

O workshop decorrerá nos dias 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 de Setembro e 1 de Outubro, às terças e quintas-feiras, entre as 14h00 e as 17h00, na Casa do Povo da Boaventura.

As inscrições e informações podem ser obtidas através dos números 924 465 686 e 291 761 460, ou pelos emails [email protected] e [email protected].

Com esta iniciativa, a Academia de Formação da ACAPORAMA pretende contribuir para a qualificação dos profissionais e proprietários do setor, reforçando a importância do conhecimento e de uma gestão responsável para a valorização do Alojamento Local.