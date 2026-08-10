Elsa Fernandes destaca aposta da EB23 do Estreito em espaços de convívio para os alunos

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos inaugurou esta segunda-feira um novo espaço de lazer exterior, numa cerimónia que contou com a presença da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

Segundo informação divulgada pelo Governo Regional nas redes sociais, a nova área é composta por uma zona ajardinada, equipada com mesas e bancos concebidos e executados à medida por um artesão local. O espaço pretende proporcionar melhores condições de bem-estar e utilização dos espaços exteriores por parte dos alunos e restante comunidade educativa.

Na ocasião, Elsa Fernandes destacou o envolvimento da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e do anterior presidente do conselho executivo da escola, António Mendonça, na concretização do projecto.

A governante aproveitou também para elogiar o projecto educativo da escola, sublinhando a decisão de restringir o uso de telemóveis no recinto escolar há três anos. Segundo referiu, a medida foi acompanhada pela criação de alternativas que incentivam o convívio entre os alunos.

“Não se limitou apenas a proibir, preocupou-se em encontrar espaços onde as crianças e jovens pudessem conviver”, afirmou, considerando que a escola tem demonstrado uma visão assente na valorização da natureza e das relações interpessoais como complemento do processo educativo.

Elsa Fernandes defendeu ainda que a Educação é um “empreendimento conjunto”, destacando a importância do envolvimento da comunidade local na criação de melhores condições para os alunos.