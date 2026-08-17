Junta do Paul do Mar esclarece presença de anémonas na Praia da Quebrada

O presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, Paulo Rodrigues, veio a público esclarecer a situação relacionada com a presença de uma anémona-do-mar na Praia da Quebrada, depois de uma ocorrência que terá afectado uma mulher e uma criança.

Numa publicação partilhada nas redes sociais, o autarca começa por manifestar solidariedade para com a senhora e a criança, mas considera importante esclarecer que a presença destes organismos marinhos não é exclusiva daquela praia.

Segundo explica, a anémona-do-mar é um animal que vive fixo em fundos rochosos e pode ser encontrado em zonas costeiras com águas limpas e fundos naturais. A sua presença, defende, não significa que a Praia da Quebrada esteja em condições perigosas ou apresente falta de qualidade.

O presidente da Junta destaca ainda as características naturais da praia, procurada pelo contacto com o calhau, o mar e a natureza, mas reconhece que, como acontece em qualquer zona balnear com fundo rochoso, são necessários cuidados adicionais, sobretudo durante a maré baixa.

A autarquia garante que existe sinalética de apoio aos banhistas com informação sobre organismos marinhos e recomendações sobre os cuidados a ter em caso de contacto. A informação estará, contudo, a ser reforçada, numa lógica de prevenção e sensibilização.

"Não podemos controlar a natureza, mas podemos estar atentos, informar, sinalizar e procurar ser cada vez mais úteis às pessoas", afirma o presidente da Junta, que garante que a Praia da Quebrada continuará a ser acompanhada pelas autoridades locais.

O autarca reforça, por fim, que a praia permanece como um dos locais de referência da freguesia, apelando a uma utilização responsável e à preservação daquele espaço natural.