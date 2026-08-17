Incêndios na ilha grega de Salamina controlados

Dois incêndios na ilha grega de Salamina, perto de Atenas, que causaram dois mortos e levaram à retirada de quase 600 pessoas, foram em grande parte controlados, informaram hoje os bombeiros.

"A situação melhorou. Já não há focos de incêndio ativos", disse um porta-voz dos bombeiros, acrescentando que dois helicópteros e mais de 200 bombeiros permaneciam no local.

Os incêndios começaram no domingo perto de praias movimentadas no sul e leste da ilha, a oeste da capital grega, um destino popular de férias e fins de semana para os atenienses.

Embora os serviços de proteção civil tenham emitido rapidamente uma ordem de evacuação, os bombeiros informaram que as chamas se propagaram em apenas sete minutos devido aos ventos fortes, deixando um casal de idosos retido perto da sua casa.

Os dois idosos morreram antes que os bombeiros os pudessem resgatar, disse no domingo o diretor de comunicação do corpo de bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis.

Três pessoas permaneciam hoje hospitalizadas com queimaduras.

Embora tenha sido em grande parte poupada pela onda de calor que atingiu boa parte da Europa, a Grécia tem sido afetada desde o final de julho por vários incêndios florestais de grandes proporções, alimentados por ventos fortes.

Segundo os bombeiros, 36 incêndios deflagraram em todo o país nas últimas 24 horas.

Cinco bombeiros morreram, incluindo um piloto dinamarquês na sequência da colisão no ar entre dois helicópteros enquanto combatia um incêndio perto de Atenas, no início deste mês.