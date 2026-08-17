Carlota Rodrigues convocada para a Seleção Nacional no Mundial de SUP

Carlota Rodrigues, atleta do Clube Naval do Funchal (CNF), foi convocada pela Federação Portuguesa de Canoagem para integrar a Seleção Nacional que vai participar no Campeonato do Mundo de SUP – ICF 2026, em Sabaudia, Itália.

A competição está marcada para os dias 14 a 18 de Outubro e vai reunir atletas de vários países nas diferentes vertentes do Stand Up Paddling.

Carlota Rodrigues competirá na categoria Júnior e está convocada para as três disciplinas previstas no programa da competição: Sprint, Race Técnico e Longa Distância.

A presença no Campeonato do Mundo representa mais um passo no percurso da atleta do Clube Naval do Funchal, que terá oportunidade de competir internacionalmente e representar Portugal numa competição organizada sob a égide da International Canoe Federation (ICF).

A convocatória é também um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela atleta ao longo da época e do percurso de formação no Clube Naval do Funchal, salienta o clube em nota de imprensa.

A comitiva portuguesa será liderada pelo técnico nacional José Cirilo.