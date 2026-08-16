Ceuta e Melilla sem incidentes após incitações para nova entrada em massa

As fronteiras de Ceuta e de Melilla, enclaves espanhóis em África, permaneceram sem incidentes durante a manhã de hoje, segundo o Governo local, que aumentou a vigilância após incitações nas redes sociais para uma nova entrada em massa de pessoas.

Segundo a EFE, o Governo local não divulgou dados sobre o número de agentes mobilizados, embora tenha confirmado que as forças de segurança continuam mobilizadas e preparadas para intervir caso ocorra alguma contingência.

De acordo com fontes policiais consultadas pela EFE, em Ceuta, a vigilância está a ser mantida tanto nas imediações da passagem fronteiriça de Tarajal como ao longo do perímetro e noutros pontos com probabilidade de circulação de pessoas.

A situação mantém-se estável depois de um alerta desencadeado no sábado, por incitações divulgadas nas redes sociais para uma nova entrada em massa, ter levado a um aumento da vigilância em ambos os lados da fronteira.

Em Ceuta, porém, não se realizou qualquer tentativa de entrada em massa e o dia decorreu normalmente, apesar do significativo contingente preventivo.

Fontes marroquinas indicaram, no entanto, que no sábado houve algumas tentativas de grupos de pessoas para se aproximarem de Ceuta nas proximidades de Castillejos (Fnideq), situada a vários quilómetros do perímetro fronteiriço.

As forças de segurança marroquinas intervieram para conter estes movimentos e impedir que os grupos avançassem em direção à fronteira espanhola.

Este destacamento marroquino manteve-se também ativo durante as primeiras horas da manhã e teve de intervir pontualmente devido a novos movimentos detetados na zona, segundo as mesmas fontes, que situam as ações das forças de segurança ainda longe do perímetro espanhol.

Também Melilla mantém hoje a calma na sua fronteira, tal como no dia anterior, segundo o Governo local, que informou, em comunicado, que a noite de sábado decorreu sem incidentes, quer no posto fronteiriço de Beni Enzar, quer ao longo do perímetro fronteiriço de Melilla.

A instituição governamental destacou a coordenação e a colaboração com as autoridades marroquinas, o que contribui para manter a vigilância e prevenir possíveis tentativas de entrada.

Segundo confirmado pela EFE, um significativo contingente de segurança continua em vigor tanto na vedação fronteiriça como no quebra-mar sul, o cais que serve de fronteira terrestre e marítima na parte sul de Melilla e a separa do porto marroquino de Nador. O porto foi encerrado no sábado por motivos de segurança e reaberto hoje.

Na passagem fronteiriça de Beni Enzar, a única operacional entre Espanha e Marrocos em Melilla, quase não há tráfego, bem diferente do habitual movimento de fim de semana, sobretudo durante o verão.

Há também tranquilidade nas imediações do centro de acolhimento La Purísima, que, durante esta crise migratória, viu a sua ocupação ultrapassar largamente a sua capacidade, com quase 300 menores desacompanhados ao seu cuidado, de acordo com os últimos dados fornecidos pela cidade autónoma.

O Governo local destacou a extensa operação de segurança implementada nos últimos dias para reforçar a vigilância e a capacidade de resposta das forças de segurança do Estado, com recursos adicionais em terra, mar e ar.

Entre os reforços estão elementos do Grupo de Reserva e Segurança (GRS) da Guarda Civil e da Unidade de Intervenção (UIP) da Polícia Nacional, bem como a embarcação de patrulha costeira Río Segura e um helicóptero da Unidade Aérea de Málaga da Guarda Civil.

A delegação do Governo afirmou que continuará a acompanhar de perto a situação e a fornecer atualizações através dos canais oficiais, lembrando o público da importância de evitar a divulgação de mensagens ou informações não verificadas.