A terra da Madeira ganha novas cores pelas mãos da arte

Terra, minerais, plantas, flores e sementes tornam-se matéria artística num projecto que convida a descobrir as cores escondidas na paisagem madeirense. É esta uma das experiências propostas pelo Soil & Soul, projecto desenvolvido desde Fevereiro de 2026 pela ARTE.M – Associação Artística e Cultural da Madeira, em parceria com a SocioHabitaFunchal E.M., Natural Farming Center Shizen (Itália) e FOCO – Fundación Oxígeno (Espanha), no âmbito do movimento europeu SoilTribes.

No Art Center Caravel, ARTHub Madeira e centros comunitários do Funchal, participantes de diferentes idades exploraram a própria paisagem da ilha como matéria criativa. Terras, minerais, flores e plantas foram recolhidos e transformados em pigmentos naturais, pinturas e instalações, revelando uma paleta de cores que já existia na Madeira — escondida no próprio território.

Outra vertente artística nasceu das sementes. Inspiradas na técnica japonesa Tsuchi Dango, associada ao trabalho de Masanobu Fukuoka, as seed balls foram utilizadas não apenas para falar de biodiversidade e regeneração dos solos, mas também como experiência sensorial e criativa.

Trabalhar directamente com terra, sementes e materiais naturais introduziu ainda uma dimensão de bem-estar e reconexão com a natureza: tocar, moldar, observar e criar tornam-se parte do mesmo processo.

Ao longo do projecto foram produzidos trabalhos e instalações que serão reunidos numa exposição final, apresentando ao público não apenas objectos artísticos, mas também o processo de investigação e experimentação desenvolvido pelos participantes.

"Com mais de 100 participantes e dezenas de experiências criativas, o Soil & Soul transforma assim uma questão ambiental numa questão artística: quantas possibilidades de criação existem na terra que temos debaixo dos pés?", refere uma nota enviada.

O projecto integra SoilTribes, iniciativa financiada pela União Europeia que conecta arte, ciência, tecnologia e comunidades em torno da proteção e regeneração do solo.