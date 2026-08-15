Próximo filme Star Wars "Starfighter" terá história independente da saga

O próximo filme da saga Star Wars, "Starfighter", vai ter uma história independente do universo Skywalker e será a ação mais distante da trilogia original, decorrendo num sistema planetário diferente 40 anos depois dos eventos de "Uma Nova Esperança".

"O nosso filme estreia-se em maio de 2027. É uma honra lançá-lo exatamente no mesmo fim de semana em que o 'Star Wars' original saiu 50 anos antes", disse o realizador Shawn Levy durante o Disney Entertainment Showcase, inserido na convenção D23 e que decorreu esta madrugada em Anaheim, sul da Califórnia.

"O 'Starfighter' incorpora os temas de esperança e família que sempre foram centrais nestes filmes", disse, acrescentando que se passa "num período de tempo que nunca foi mostrado numa aventura Star Wars".

A história segue um piloto chamado Kade Auberon, interpretado por Ryan Gosling, que também pisou o palco do Honda Center em Anaheim para mostrar as primeiras imagens do novo filme.

"Kade é um tipo que vem do lado errado da galáxia e cujo destino está entrelaçado com o caça estelar mais rápido alguma vez construído", descreveu o ator. Nas imagens, Kade voa por paisagens alienígenas nunca vistas na saga Star Wars, incluindo arranha-céus feitos de água.

"Devo muito à Disney", disse Gosling, que começou a carreira em criança no Clube Mickey Mouse.

"Estou de volta 30 anos mais tarde e está a mudar a minha vida outra vez", salientou.

Ainda no universo criado pela Lucasfilm, a Disney levantou o véu sobre a segunda temporada de "Ahsoka", que é protagonizada por Rosario Dawson e volta a envolver Anakin Skywalker, encarnado por Hayden Christensen. Segundo o ator, Ahsoka será levada a questionar se é ou não uma cedi quando a temporada se estrear, a 20 de janeiro de 2027.

Na Marvel, Kevin Feige anunciou a estreia do novo filme "X-Men" para 05 de maio de 2028, com realização de Jake Schreier e a revelação de um elenco que inclui Adam Driver, Sadie Sink, Kit Connor e Christopher Abbott.

O responsável elogiou ainda o "enorme elenco" de "Os Vingadores: Doomsday", que se estreia a 18 de dezembro deste ano e junta praticamente todo o universo cinemático da Marvel.

O Disney Entertainment Showcase abriu com as palavras do CEO Josh D'Amaro, que se estreou numa convenção D23 -- o principal evento global para fãs da Disney -- como chefe da empresa.

"O nosso negócio não é simplesmente entreter as pessoas, é também criar um lugar onde elas sentem que pertencem, que estão em casa", afirmou o CEO.

A edição 2026 da D23, que acontece a cada dois anos, decorre até domingo em Anaheim, Califórnia.