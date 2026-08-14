Condicionamento da recolha de resíduos em alguns locais de Câmara de Lobos
A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que, devido a avarias em algumas viaturas afetas ao serviço de recolha de resíduos, e aos constrangimentos verificados no fornecimento de peças necessárias à sua reparação, poderão ocorrer condicionamentos na recolha de resíduos, em alguns arruamentos secundários (becos) do concelho de Câmara de Lobos.
A situação poderá ocorrer até 22 Agosto, sexta-feira, nos seguintes locais:
Câmara de Lobos
- Caminho da Calçada Cª Lobos;
- Caminho São Bernardino;
- Caminho da Saraiva;
- Caminho da Aldeia;
- Rua Dr.º João Henriques Pereira;
- Caminho da Lourencinha;
- Caminho do Ilheu;
- Caminho Velho da Palmeira;
Estreito de Câmara de Lobos
- Caminho da Calçada;
- Travessa da Marinheira;
- Ladeira do Cabo Podão;
-Azinhaga Padre José Figueira Ornelas;
Garachico
- Ladeira do Pedregal;
- Caminho da Nova Aurora;
Caldeira
- Vereda do Limoeiro;
- Caminho da Cruz da Caldeira;
- Caminho do Pico do Rancho;
Jardim da Serra
- Caminho das Mantas;
- Caminho da Aguagem;
- Caminho das Mantas;
- Caminho Fonte Jardim da Serra;
- Caminho Velho da Boca Namorado;
- Caminho da Ponte do Chote;
Quinta Grande
- Caminho do Aviceiro
Face a esta situação, a ARM solicita a colaboração da população residente nos referidos arruamentos, apelando a que, sempre que possível, "proceda à deposição dos seus resíduos nos pontos de recolha existentes nas ruas principais mais próximas. Esta medida permitirá minimizar a acumulação de resíduos na via pública durante o período de condicionamento".
Prevê-se que a recolha de resíduos seja progressivamente normalizada a partir da semana de 24 a 29 de Agosto de 2026.
A ARM lamenta os transtornos causados e agradece, desde já, a compreensão e colaboração da população, assegurando que estão a ser desenvolvidos todos os esforços para ultrapassar esta situação e restabelecer a normalidade do serviço com a maior brevidade possível. Águas e Resíduos da Madeira