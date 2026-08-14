Condicionamento da recolha de resíduos em alguns locais de Câmara de Lobos

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que, devido a avarias em algumas viaturas afetas ao serviço de recolha de resíduos, e aos constrangimentos verificados no fornecimento de peças necessárias à sua reparação, poderão ocorrer condicionamentos na recolha de resíduos, em alguns arruamentos secundários (becos) do concelho de Câmara de Lobos.

A situação poderá ocorrer até 22 Agosto, sexta-feira, nos seguintes locais:

Câmara de Lobos

- Caminho da Calçada Cª Lobos;

- Caminho São Bernardino;

- Caminho da Saraiva;

- Caminho da Aldeia;

- Rua Dr.º João Henriques Pereira;

- Caminho da Lourencinha;

- Caminho do Ilheu;

- Caminho Velho da Palmeira;

Estreito de Câmara de Lobos

- Caminho da Calçada;

- Travessa da Marinheira;

- Ladeira do Cabo Podão;

-Azinhaga Padre José Figueira Ornelas;

Garachico

- Ladeira do Pedregal;

- Caminho da Nova Aurora;

Caldeira

- Vereda do Limoeiro;

- Caminho da Cruz da Caldeira;

- Caminho do Pico do Rancho;

Jardim da Serra

- Caminho das Mantas;

- Caminho da Aguagem;

- Caminho das Mantas;

- Caminho Fonte Jardim da Serra;

- Caminho Velho da Boca Namorado;

- Caminho da Ponte do Chote;

Quinta Grande

- Caminho do Aviceiro

Face a esta situação, a ARM solicita a colaboração da população residente nos referidos arruamentos, apelando a que, sempre que possível, "proceda à deposição dos seus resíduos nos pontos de recolha existentes nas ruas principais mais próximas. Esta medida permitirá minimizar a acumulação de resíduos na via pública durante o período de condicionamento".

Prevê-se que a recolha de resíduos seja progressivamente normalizada a partir da semana de 24 a 29 de Agosto de 2026.