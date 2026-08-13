Bilhete 73.543 premiado com 50 mil euros na Lotaria Popular

O número 73.543 foi contemplado com o 1.º prémio da 32.ª extracção da Lotaria Popular, realizada esta quinta-feira, 13 de Agosto, cabendo 50 mil euros à fracção sorteada e cinco mil euros às restantes fracções.

O 2.º prémio, no valor de seis mil euros para a fracção sorteada, saiu ao número 38.190, enquanto o 3.º prémio, de três mil euros, contemplou o número 37.402.

Já o 4.º prémio, de 1.500 euros, foi atribuído ao número 64.817.

Nas sequências de dois algarismos, foram sorteados os números 48 e 63.

A próxima extracção será a 33.ª Lotaria Popular Especial de 2026, subordinada ao tema “Zodíaco Leão”, agendada para 20 de Agosto. O primeiro prémio terá um valor total de 112.500 euros nas seis fracções, correspondendo 75 mil euros à fracção sorteada.

Esta informação não dispensa a consulta da lista oficial de prémios.