Proprietário de bar de Banguecoque onde morreram 37 pessoas em incêndio acusado de negligência

A polícia tailandesa vai acusar de negligência o proprietário de um bar de Banguecoque onde 37 pessoas morreram no mês passado num incêndio, indicou hoje o responsável pela investigação.

"Emitimos na semana passada um mandado de captura contra ele por seis acusações", incluindo negligência com resultado de morte e exploração sem licença de um estabelecimento de entretenimento, disse Isara Na Phatthalung à agência France-Presse.

"Ele já saiu dos cuidados intensivos, mas o médico ainda não autorizou a polícia a notifica-lo das acusações", acrescentou, especificando que os investigadores pretendem acusá-lo nos próximos dias como único suspeito.

27 dead after fire rips through a bar in Chatuchak, Bangkok. The fire started just before midnight local time.

pic.twitter.com/n6Oo8ezIY3 — Thos Major (@ThosMajor) July 12, 2026

Suvicha Salaibatr, proprietário do bar-restaurante Rong Beer Na Lat Phrao, figura entre as dezenas de pessoas hospitalizadas após as chamas terem devastado, a 12 de julho, este estabelecimento popular no norte da capital tailandesa.

Se for considerado culpado, o proprietário arrisca até dez anos de prisão apenas pela acusação de negligência.

A maioria das vítimas morreu por inalação de fumo durante o incêndio, provocado, segundo a polícia, por um curto-circuito no teto falso.

As normas de segurança são frequentemente aplicadas de forma relaxada nos estabelecimentos noturnos na Tailândia, onde em 2009 um incêndio causou 67 mortos e mais de 200 feridos numa discoteca de Banguecoque.