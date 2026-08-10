Cinco mortos em ataque aéreo russo na região de Kharkiv

Pelo menos cinco pessoas morreram num ataque aéreo russo hoje na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais.

As forças russas realizaram um "bombardeamento de artilharia massivo" contra uma zona residencial de uma aldeia no distrito de Chuhuiv, informou a procuradoria-geral na rede social Telegram, divulgando imagens de casas destruídas.

Do outro lado do conflito, na Rússia, pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas na região do Tartaristão, no centro do país, atacada durante a noite por drones ucranianos, anunciaram hoje as autoridades russas.

Num comunicado, o Ministério da Defesa russo indicou anteriormente que os sistemas de defesa aérea russos intercetaram e destruíram, durante a noite passada, 456 drones ucranianos, que tiveram como alvo cerca de 15 regiões russas e a Crimeia anexada.

Por seu lado, as autoridades da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, relataram a morte de uma mulher num ataque com drones que teve como alvo uma casa na localidade de Novaya Tavolyanka.

O comandante responsável pela guerra de drones da Ucrânia afirmou hoje que os recentes ataques na Crimeia representam a primeira fase de uma campanha destinada a tornar a península, anexada pela Rússia em 2014, inutilizável para operações militares.

O major Robert Brovdi, um dos comandantes mais proeminentes da nova geração de militares ucranianos, disse à agência Associated Press (AP) que as suas forças poderiam atingir sete vezes mais alvos militares na Crimeia se o financiamento prometido pelos aliados ocidentais chegasse mais rapidamente.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em grande escala contra a Ucrânia, a diplomacia encontra-se num impasse e os dois países intensificam os seus ataques de longo alcance, causando um número crescente de vítimas civis.