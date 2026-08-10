Pelo menos 12 mortos em ataques de drones ucranianos no centro da Rússia

Pelo menos 12 pessoas morreram e 30 ficaram feridas na região do Tartaristão, no centro da Rússia, atacada durante a noite por drones ucranianos, anunciaram hoje as autoridades russas.

Num comunicado, o Ministério da Defesa russo indicou anteriormente que os sistemas de defesa aérea russos intercetaram e destruíram, durante a noite passada, 456 drones ucranianos, que tiveram como alvo cerca de 15 regiões russas e a Crimeia anexada.

No Tartaristão, no centro da Rússia, os ataques "massivos" visaram a cidade industrial de Nizhnekamsk, situada a cerca de 1.600 quilómetros (km) da fronteira ucraniana, de acordo com as autoridades regionais, num comunicado.

O ataque, ainda em curso às 05:30 GMT (06:30 em Lisboa), foi "dirigido contra alvos industriais e civis".

A view of Russian rear-area logistics routes, now under constant attacks by Ukrainian mid-range strike drones, as well as the moment a Russian fuel tanker detonates after being hit on one of these routes. pic.twitter.com/Ry9EIZHVAT — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 10, 2026

Por seu lado, as autoridades da região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, relataram a morte de uma mulher num ataque com drones que teve como alvo uma casa na localidade de Novaya Tavolyanka.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em grande escala contra a Ucrânia, a diplomacia encontra-se num impasse e os dois países intensificam os seus ataques de longo alcance, causando um número crescente de vítimas civis.