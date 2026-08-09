Joel Quintal vence Festival de Cocktails Cidade de Machico

A Associação de Barmen da Madeira realizou hoje, no encerramento da programação da Gastronomia, o habitual Festival de Cocktails, iniciativa que reuniu vários profissionais da área e proporcionou ao público a oportunidade de conhecer e provar diferentes criações.

O evento contou com a participação de diversos barmen, que apresentaram os seus cocktails ao público, num momento dedicado à criatividade, técnica e divulgação da profissão.

No final do festival foram anunciados os vencedores da competição, com Joel Quintal, Eusébio Silva e Ruben Afonso a destacarem-se entre os participantes.

O prémio para a Melhor Decoração foi atribuído a Carlos França, distinguido pela apresentação visual do cocktail.

A iniciativa voltou, assim, a promover o trabalho dos profissionais de bar e a dinamizar a programação associada à gastronomia, proporcionando também um momento de contacto directo entre os barmen e o público.