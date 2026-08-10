Dorisol promove festa para apoiar famílias na Venezuela

O Grupo Dorisol vai promover, a 21 de Agosto, uma edição solidária da Silent Sunset Party, cuja receita das entradas será destinada ao apoio às famílias madeirenses afectadas pelos sismos na Venezuela.

A iniciativa realiza-se entre as 20 e as 24 horas, no rooftop do Hotel Mimosa, no Funchal, em parceria com a Silent Beats Madeira, e integra a campanha 'Estenda a mão a quem nunca deixou de levar a Madeira no coração', promovida pelo Governo Regional, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, em parceria com a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa.

Cada entrada terá um custo de cinco euros, valor que reverterá integralmente para a campanha. O Grupo Dorisol compromete-se a igualar o montante angariado, duplicando assim o contributo destinado às famílias.

“A forte ligação entre a Madeira e a Venezuela torna esta uma causa particularmente próxima de todos nós”, afirma Marina Freitas, directora de Marketing e Eventos do Grupo Dorisol Hotels. Segundo a responsável, a Administração do grupo decidiu “igualar o valor total angariado”, com o objectivo de reforçar o impacto da iniciativa.

A festa será realizada ao pôr do sol, com auscultadores sem fios e três propostas musicais em simultâneo, entre êxitos comerciais, clássicos e Afro House.

A Silent Sunset Party – Edição Solidária está marcada para 21 de Agosto, das 20 às 24 horas, no rooftop do Hotel Mimosa. A entrada solidária tem um custo de cinco euros e os lugares são limitados, sendo necessária inscrição através do Instagram @silentbeats.madeira.