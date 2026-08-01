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Rali da Madeira Desporto

Gil Freitas vence RGT e Masters no Rali da Madeira

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Gil Freitas venceu de forma destacada o grupo RGT e a competição regional Masters na 67.ª edição do Rali da Madeira.

Ao volante de um Alpine A110 RGT+, o piloto foi o único concorrente do grupo RGT a completar a prova sem incidentes, beneficiando também das desistências dos restantes adversários, que abandonaram na primeira ou na segunda etapa.

Na classificação Masters, destinada aos pilotos com maior idade, Gil Freitas voltou a impor-se, terminando com uma vantagem superior a dois minutos sobre José Camacho, em Skoda Fabia R5. Rui Pinto, também num Skoda Fabia Rally2 Evo, completou o pódio desta categoria.

Rali da Madeira termina com festa no pódio

O pódio da 67.ª edição do Rali da Madeira ficou marcado pela festa da vitória de Miguel Nunes, que conquistou em casa o segundo triunfo na prova, depois do sucesso alcançado em 2020.

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