Gil Freitas vence RGT e Masters no Rali da Madeira

Gil Freitas venceu de forma destacada o grupo RGT e a competição regional Masters na 67.ª edição do Rali da Madeira.

Ao volante de um Alpine A110 RGT+, o piloto foi o único concorrente do grupo RGT a completar a prova sem incidentes, beneficiando também das desistências dos restantes adversários, que abandonaram na primeira ou na segunda etapa.

Na classificação Masters, destinada aos pilotos com maior idade, Gil Freitas voltou a impor-se, terminando com uma vantagem superior a dois minutos sobre José Camacho, em Skoda Fabia R5. Rui Pinto, também num Skoda Fabia Rally2 Evo, completou o pódio desta categoria.