Gil Freitas vence RGT e Masters no Rali da Madeira
Gil Freitas venceu de forma destacada o grupo RGT e a competição regional Masters na 67.ª edição do Rali da Madeira.
Ao volante de um Alpine A110 RGT+, o piloto foi o único concorrente do grupo RGT a completar a prova sem incidentes, beneficiando também das desistências dos restantes adversários, que abandonaram na primeira ou na segunda etapa.
Na classificação Masters, destinada aos pilotos com maior idade, Gil Freitas voltou a impor-se, terminando com uma vantagem superior a dois minutos sobre José Camacho, em Skoda Fabia R5. Rui Pinto, também num Skoda Fabia Rally2 Evo, completou o pódio desta categoria.
Rali da Madeira termina com festa no pódio
O pódio da 67.ª edição do Rali da Madeira ficou marcado pela festa da vitória de Miguel Nunes, que conquistou em casa o segundo triunfo na prova, depois do sucesso alcançado em 2020.