Venezuela/Sismos: Número de mortos aumenta para 5.546

O número de mortos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela há um mês subiu para 5.546, segundo o último balanço oficial divulgado esta sexta-feira.

Dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo da capital Caracas.

O número de feridos mantém-se em 16.740, de acordo com o balanço publicado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, Delcy Rodríguez, na rede de mensagens Telegram.

O último balanço regista o número de 17.907 pessoas que perderam as habitações, há 23.811 pessoas alojadas em 107 acampamentos temporários, mais 476 do que na quarta feira, enquanto 128.324 famílias já foram atendidas pelas autoridades.

O desastre deixou ainda 856 edifícios danificados e 190 colapsados, segundo o balanço oficial, que também regista 1.500 réplicas desde o duplo sismo de 24 de junho.

Esta sexta feira, o Programa Mundial de Alimentação (PMA) das Nações Unidas informou que já prestou assistência a mais de 100.000 pessoas afetadas e que, com financiamento adequado, espera chegar a meio milhão nos próximos dois meses.

A organização sublinhou que necessita de 80 milhões de dólares (70,3 milhões de euros) para manter e ampliar a resposta na Venezuela e assistir mais de 500.000 pessoas nos próximos dois meses.