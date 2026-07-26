Igreja católica apela ao combate à solidão dos idosos

A Comissão Episcopal do Laicado, Família e Vida da Igreja Católica apelou hoje, quando se assinala o Dia Mundial dos Avós, ao combate à solidão dos idosos e pediu às famílias para reforçar os laços entre gerações.

Em comunicado, a Comissão Episcopal solicitou ainda para se reconhecer a velhice como um tempo de esperança, sabedoria e paz.

"A fase mais adiantada da idade é um tempo oportuno para reler os acontecimentos e as expectativas com outro ritmo, outra densidade e outro horizonte", assinalou, acrescentando: "E todos somos enriquecidos por essa forma de estar na vida".

A Comissão Episcopal do Laicado, Família e Vida convida as famílias e comunidades cristãs (dioceses, paróquias, movimentos e institutos) a celebrar este dia, encontrando formas criativas de testemunhar junto dos avós e dos idosos "o reconhecimento, gratidão e a disponibilidade para continuar a receber deles sabedoria e visão".

O Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco em 2021, decorre este ano sob o tema "Eu nunca te esquecerei".

Por isso, o Papa Leão XIV pediu hoje a todos que manifestem gratidão pelo "dom que os idosos representam para a Igreja e para a sociedade".

"Comprometamo-nos a respeitar e a valorizar o seu inestimável papel e a garantir-lhes sempre a justa atenção e assistência", apelou.