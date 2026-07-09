Mais de 370 pessoas continuam presas por motivos políticos

Pelo menos 372 pessoas, incluindo quatro portugueses, continuam presas na Venezuela por motivos políticos, divulgou hoje a organização não-governamental (ONG) Foro Penal.

Segundo os dados, atualizados até à passada segunda-feira, entre os detidos encontram-se 347 homens e 25 mulheres. Do total de presos, 214 são militares.

Entre os presos políticos, encontram-se 37 cidadãos com nacionalidade estrangeira, quatro dos quais, segundo diversas organizações, são portugueses.

"Detenções por motivos políticos desde 2014 até à data: 19.142. Pessoas que foram assistidas pelo Foro Penal que foram libertadas: mais de 14.000. Pessoas ainda sujeitas arbitrariamente a medidas restritivas da sua liberdade: mais de 11.000", indicou a organização na sua conta na rede X.

Por outro lado, a ONG precisa que nas últimas horas foi libertado um adolescente e que desconhece o paradeiro de um detido.

Ainda de acordo com o mais recente balanço, 223 presos políticos aguardam julgamento.