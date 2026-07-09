JPP lamenta problemas ligados aos exames nacionais

A Juventude do Juntos pelo Povo (JPP) manifesta, em nota à imprensa, a sua “profunda preocupação” perante o adiamento da divulgação dos resultados dos exames nacionais do ensino básico e secundário, anunciado pelo Ministério da Educação.

De acordo com o Governo da República, a divulgação das classificações, inicialmente prevista para o dia 14 de julho, foi adiada para 17 de julho, devido a problemas verificados no novo sistema digital de classificação das provas. Em consequência, a segunda fase dos exames nacionais também foi reagendada, passando a realizar-se entre 20 e 24 de julho. Apesar destas alterações, o Ministério mantém inalterado o calendário do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

“Embora reconheçamos que o rigor na correção das provas deve prevalecer sobre qualquer outro interesse, não podemos deixar de lamentar que falhas de organização e de implementação de um novo sistema digital acabem por penalizar milhares de estudantes que cumpriram, com responsabilidade, todas as etapas do processo de avaliação”, refere a líder da juventude JPP, Jéssica Teles.

No mesmo comunicado, explica que são os alunos, que estudaram durante meses, e as famílias que acabam por suportar as consequências de problemas que lhes são completamente alheios, sendo que, no caso da Região Autónoma da Madeira, esta situação assume uma dimensão ainda mais preocupante.

“A insularidade continua a representar um conjunto de dificuldades que o Estado não pode ignorar. Enquanto um estudante do continente pode deslocar-se rapidamente à instituição onde pretende estudar, muitos jovens madeirenses têm de planear, em poucos dias, uma verdadeira mudança de vida, suportando custos elevados e enfrentando desafios que não existem para a maioria dos candidatos”, observa, acrescentando que a isto se juntam ainda problemas ligados ao alojamento.

A Juventude do JPP espera, assim, que sejam apuradas as causas que conduziram a este adiamento, que sejam retiradas as devidas responsabilidades e, sobretudo, que sejam implementadas soluções que impeçam a repetição de situações semelhantes. “Investir na educação é investir no futuro do país”, acentua a líder partidária.