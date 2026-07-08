Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny entrega diplomas a 34 novos enfermeiros

A Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny promove, na próxima sexta-feira, 10 de Julho, a cerimónia de entrega de diplomas aos 34 recém-licenciados do Curso de Licenciatura em Enfermagem, num momento que assinala a conclusão do percurso académico e a entrada destes novos profissionais no mercado de trabalho.

A sessão está marcada para as 16h30, no Auditório Florence Nightingale da instituição, e contará com a presença da secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, em representação do presidente do Governo Regional.

Antes da cerimónia, pelas 15 horas, será celebrada uma eucaristia presidida pelo bispo da Diocese do Funchal, Nuno Brás.

Além de assinalar a conclusão da licenciatura de 34 novos enfermeiros, a cerimónia ficará marcada por outro momento simbólico para a instituição. Será o último curso coordenado pela professora doutora Luísa Santos, que termina funções no final do presente ano lectivo, por motivo de aposentação, após vários anos à frente da coordenação da Licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny.